Antonio Cassano parole durissime al presidente del Napoli: “Ego smisurato, lo scudetto è della squadra e della gente” – VIDEO

Antonio Cassano critica duramente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la sua gestione post-scudetto e sostiene che il vero merito sia di Spalletti e dei giocatori.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Antonio Cassano, ex attaccante della Nazionale Italiana e opinionista sportivo, ha criticato aspramente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante la sua ultima apparizione sulla Bobo TV.

Secondo Cassano, De Laurentiis avrebbe dimostrato un “ego smisurato” nelle settimane seguenti alla vittoria dello scudetto da parte del Napoli, sottraendo merito all’allenatore Luciano Spalletti e alla squadra. “De Laurentiis è un fenomeno con il cinema ma non capisce niente di calcio. Il miracolo lo ha fatto Spalletti. E tu cosa fai, il tuo ego smisurato?”, ha esclamato Cassano.

L’ex attaccante ha proseguito dicendo che De Laurentiis avrebbe dovuto sfruttare l’euforia dello scudetto per confermare Spalletti e la rosa, puntando a vincere anche la Champions League. Invece, secondo lui, il presidente avrebbe attirato l’attenzione su di sé, causando “disastri su disastri”.

“Attiri l’attenzione su di te, sul tuo ego smisurato invece di dire Spalletti rimane con noi, carta bianca, tutti i giocatori rimangono, voglio vincere tutto il più possibile e tentare di vincere anche la Coppa dei Campioni“, ha insistito Cassano.

Infine, Fantantonio ha ricordato i precedenti conflitti tra De Laurentiis e altri allenatori come Sarri e Ancelotti, suggerendo che la situazione attuale con Spalletti rappresenta “il disastro più grande“. Secondo lui, l’unico grande allenatore disposto a accettare la situazione al Napoli potrebbe essere Massimiliano Allegri, attualmente sotto pressione alla Juventus.

“Quale allenatore accetterà una roba del genere? Tra i grandi penso che l’unico che possa accettare è Massimiliano Allegri. Sarà cacciato della Juventus e vi farò vedere come va a finire. Per me va al Napoli”, ha concluso Cassano.