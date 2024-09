Ansia per Totò Schillaci: il messaggio della famiglia

Totò Schillaci è sotto costante controllo medico. La famiglia pubblica un messaggio sui social sullo stato di salute dell’eroe di Italia ’90

Il mondo del calcio trattiene il fiato per Totò Schillaci, icona dei Mondiali di Italia ’90. L’ex attaccante siciliano, in cura da anni per un tumore, è al centro di crescenti preoccupazioni.

La famiglia di Schillaci ha voluto fare chiarezza attraverso i social: “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”.

Nato a Palermo, Schillaci ha iniziato la sua carriera nell’AMAT Palermo, per poi brillare nel Messina dal 1982 al 1989, segnando 77 gol in 256 partite tra Serie C2, C e B.

Il 1989 segna il suo passaggio alla Juventus, voluto da Giampiero Boniperti. In tre stagioni bianconere, Schillaci colleziona 36 reti in 132 partite, vincendo una Coppa UEFA e una Coppa Italia.

Il 1990 è l’anno della consacrazione: oltre ai successi con la Juve, diventa il volto delle “Notti Magiche” dei Mondiali in Italia, conquistando il titolo di capocannoniere con 6 gol e guidando gli Azzurri al terzo posto.

I tifosi di tutta Italia si uniscono nell’augurio di una pronta guarigione per Totò Schillaci, sperando di rivederlo presto con il suo inconfondibile sorriso.