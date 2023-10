Ancelotti ritorna al Maradona: Il Napoli ha una sorpresa in serbo

Il Napoli si prepara per la grande sfida contro il Real Madrid di Ancelotti, con l’umore alto dopo otto gol in due gare.

CALCIO NAPOLI. Otto gol in due partite possono certamente cambiare l’umore di una squadra, ma non la sua essenza. La vera prova per il Napoli arriverà martedì sera, quando al Maradona arriverà il Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti.

Il Napoli di Rudi Garcia ha mostrato una forma impressionante, dominando sia l’Udinese che il Lecce. Tuttavia, la vera domanda è: quanto è pronta questa squadra per affrontare le potenze europee come il Real Madrid?

La performance contro il Lecce ha evidenziato la forza del centrocampo del Napoli, con Lobotka e Anguissa che si sono dimostrati una combinazione formidabile. Ma ci sono ancora dubbi. La difesa riuscirà a reggere contro l’attacco stellare del Real?

Una delle note positive è stata la performance di Kvaratskhelia, che sembra essere tornato alla sua forma migliore, fornendo assist cruciali e dimostrando una tecnica impeccabile. Davanti è la prova del nove per Osimhen, chiamato a dimostrare di essere sul pezzo mentalmente e fisicamente.

Ma ora, l’attenzione si sposta verso la grande sfida contro il Real Madrid. Con Vinicius ancora alle prese con un infortunio e altre pedine chiave come Courtois e Militao fuori gioco, il Napoli ha una grande opportunità. Se riuscirà a dominare al Maradona, potrebbe davvero segnare una svolta nella stagione.