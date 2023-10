Alvino su Genoa-Milan: “Il Napoli ha conquistato lo scudetto più onesto della storia”

Carlo Alvino critica il gol irregolare convalidato al Milan e sottolinea l’integrità dell’ultimo scudetto vinto dal Napoli.

CALCIO NAPOLI. Il mondo del calcio è in subbuglio dopo il gol di Pulisic che ha deciso la partita tra Genoa e Milan. Un gol che ha sollevato molte polemiche a causa di un presunto fallo di mano del giocatore rossonero prima di segnare. Carlo Alvino, noto giornalista e inviato di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentanto l’ennesimo errore arbitrale in serie A.

Con un post pubblicato sui suoi profili social, Alvino ha espresso tutto il suo disappunto per la decisione arbitrale, sottolineando come certe scelte possano influenzare l’andamento del campionato. Ma non si è fermato qui. Ha colto l’occasione per ricordare l’ultimo scudetto vinto dal Napoli, definendolo “lo scudetto più onesto della storia del calcio italiano”.

“Più vedo certe cose e più me ne convinco… Cavalieri senza macchia e senza paura! Sempre più orgoglioso per lo scudetto più onesto della storia del calcio italiano!” ha scritto Alvino, sottolineando l’integrità e la pulizia con cui il Napoli ha conquistato il titolo.

Ma le critiche di Alvino non si sono fermate al solo gol di Pulisic. Ha infatti aggiunto: “Genoa-Milan se è vero che la pirateria uccide il calcio bisogna aggiungere che all’omicidio partecipano alcuni addetti al Var e gli ex arbitri oggi commentatori in tv. Disgustato e nauseato!”.

Con queste parole, Alvino ha voluto mettere in luce le difficoltà e le ingiustizie che stanno caratterizzando l’attuale stagione calcistica, sottolineando al contempo l’importanza di giocare con onestà e integrità, valori che, secondo lui, hanno contraddistinto l’ultimo scudetto vinto dal Napoli.