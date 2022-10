Alvino: “Nuovo stadio Maradona senza pista, le idee di De Laurentiis”

Carlo Alvino parla del nuovo stadio Maradona senza pista di atletica a cui sta pensando il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Quello di avere un nuovo stadio più funzionale per il calcio, magari in stile Premier League, è sempre stata un’idea di Aurelio De Laurentiis. Si è parlato più volte di terreni già comprati pronti all’uso, di progetti per un nuovo stadio ma mai realizzati.

A Radio Kisss Napoli durante Radio Goal, il giornalista Carlo Alvino torna di nuovo sul tema e dice: “Il Napoli spera di rinnovare la concessione del Maradona con una convenzione che possa dare la gestione lunga dell’impianto di Fuorigrotta al club del patron partenopeo. Se ci fosse la possibilità di gestione del Maradona l’idea di De Laurentiis è quella di avere uno stadio per il calcio con l’abbassamento del terreno di gioco“.

Nuovo Stadio Maradona per il Napoli: il progetto di De Laurentiis

Secondo quanto riferisce Alvino l’idea del presidente del Napoli è di avere uno stadio “senza pista di atletica, in questo modo si avvicinerebbero le tribune al terreno di gioco“. Così si vedrebbe molto meglio la partita, avvicinando gli spettatori al rettangolo verde.

Secondo Carlo Alvino il nuovo stadio Maradona con De Laurentiis potrebbe diventare realtà al momento “del rinnovo della convenzione, conoscendo la determinazione del presidente azzurro, potrebbero crescere il partito del ‘si‘. Ovviamente serve un altro tipo di accordo, perché con quello attuale non si può fare. In caso si dovesse concretizzare il nuovo progetto, allora chi svolge atletica potrebbe essere tutelato mettendogli a disposizione un altro impianto sempre nella città di Napoli“.

Avere uno stadio più funzionale sarebbe sicuramente un grande passo avanti per la società azzurra, potrebbero crescere gli introiti ed in questo modo anche la squadra che potrebbe beneficiare, avendo più risorse a disposizione.