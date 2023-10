Il Napoli si allena alla vigilia della sfida col Real Madrid: tre azzurri non ci saranno

Il Napoli si prepara alla sfida di domani sera contro il Real Madrid di Ancelotti: in tre salteranno la sfida di Champions League.

Castel Volturno, 2 Ottobre 2023 – La SSC Napoli si è allenata intensamente questa mattina al ‘Konami Center’ in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. La squadra azzurra si prepara per la seconda giornata del Gruppo C, con l’incontro previsto domani sera alle 21:00 presso lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta.

Durante l’allenamento odierno, Eljif Elmas e Giacomo Raspadori hanno svolto esercizi di palleggio a bordocampo, affiancati da Giovanni Simeone, mentre Alessandro Zanoli si è unito al gruppo. La sessione è stata dedicata principalmente ad attivazioni muscolari, esercizi torello e lavoro fisico. Tuttavia, tre giocatori sono costretti a saltare l’incontro contro il Real Madrid: Pierluigi Gollini, Juan Jesus ed Amir Rrahmani non saranno disponibili per la partita.

Una nota positiva è l’aggiunta di un nuovo membro alla squadra. Il giovane difensore Luigi D’Avino è stato ufficialmente aggregato alla Prima Squadra.

L’appuntamento di domani promette un’atmosfera elettrizzante, con lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ esaurito, con tutti i 55mila biglietti venduti per la prima partita casalinga nella massima competizione europea. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi una serata carica di emozioni mentre il Napoli si prepara a sfidare una delle squadre più forti d’Europa nella speranza di ottenere una vittoria fondamentale per il cammino in Champions League.