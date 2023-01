Frecciatina di Allegri all’avvocato del Napoli: “complimenti alla cravatta azzurra di Grassani”

Massimiliano Allegri lancia frecciatina all’avvocato del Napoli durante intervista post partita: “complimenti per la cravatta azzurra”.

La Juventus ha pareggiato per 3-3 contro l’Atalanta e il tecnico Massimiliano Allegri ha espresso la sua opinione sull’incontro e sulla penalizzazione della squadra. Durante un’intervista con DAZN, Allegri ha lanciato una frecciatina all’avvocato della SSC Napoli, Mattia Grassani, elogiando ironicamente la sua cravatta azzurra durante la trasmissione televisiva. Palese la stilettata del tecnico bianconero al Napoli.

“Volevo fare i complimenti all’avvocato per la cravatta, una meravigliosa cravatta azzurra. No, dico davvero, l’avvocato ha una bellissima cravatta azzurra“.

Allegri ha poi dichiarato che la penalizzazione non riguarda lui e ha sottolineato il duro lavoro dei suoi giocatori e dello staff, dicendo di continuare con orgoglio.

“La penalizzazione? Non sono cose che mi riguardano. Dove ha imparato a sdrammatizzare? Sono di Livorno, nella nostra ironia c’è del divertimento. Diciamo che sono stato fortunato a nascere a Livorno, quando facciamo ironia diciamo anche delle verità e c’è chi non le capisce. Solo noi potevamo inventare la roba dei Modigliani falsi e prendere in giro tutto il mondo.

Non bisogna farsi condizionare, psicologicamente vedersi al 10° posto da un giorno all’altro è come se ti togliessero quanto hai fatto. I ragazzi invece sono stati molto bravi, così come lo staff, bisogna solo continuare con grande orgoglio come stiamo facendo“.

Massimiliano Allegri cerca di distrarre l’opinione pubblica dalle prestazioni della Juventus con una frecciatina gratuita all’avvocato del Napoli. Forse dovrebbe concentrarsi sui problemi interni della sua squadra.