Addio a Sky e DAZN, prossima stagione di Serie A in streaming gratis su Italia 1?

Mediaset potrebbe cambiare il panorama dei diritti televisivi della Serie A, puntando a trasmettere una partita a settimana gratuitamente su Italia 1.

La prossima stagione della Serie A potrebbe vedere un cambiamento radicale nel panorama dei diritti televisivi. Mediaset, il colosso dei media italiano, è entrato in lizza per acquisire i diritti per trasmettere una partita a settimana gratuitamente su Italia 1, sfidando i giganti Sky e DAZN.

Circa tre anni fa, DAZN rivoluzionò il sistema calcio in TV, vincendo la battaglia per i diritti televisivi della Serie A e mettendo fine al monopolio di Sky. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo competitor potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

La Lega di Serie A deve riassegnare i diritti televisivi per la prossima stagione, e Mediaset sembra essere un serio contendente. L’azienda ha espresso l’intenzione di trasmettere una partita a settimana in chiaro su Italia 1, rendendo il calcio di alta qualità accessibile a un pubblico più ampio.

Secondo quanto riporta il Corriere della sera, Pier Silvio Berlusconi, in occasione della conferenza stampa sui palinsesti Mediaset 2023-2024, ha confermato questa strategia, delineando il potenziale percorso di Mediaset nel campo del calcio. Tuttavia, ha sottolineato che alcune delle partite più importanti potrebbero essere trasmesse su Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo, per ragioni di introiti pubblicitari.

L’acquisizione dei diritti televisivi per la Serie A non sarà facile, data la forte concorrenza da parte di Sky e DAZN. Tuttavia, se la trattativa andrà a buon fine, potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui gli appassionati di calcio guardano le partite di Serie A.

Con la prospettiva di un’offerta di calcio più accessibile e di un maggiore coinvolgimento dei tifosi, il futuro del calcio in televisione in Italia potrebbe essere sulla soglia di una nuova era. Resta da vedere come si svilupperà questa situazione e quale sarà il ruolo di Mediaset nell’arena dei diritti televisivi del calcio italiano.