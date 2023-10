Adani: “Cambi Garcia? Osimhen lo tolto solo se mi dice che gli hanno tagliato le gambe”

L’ex calciatore Lele Adani si è soffermato sulla sconfitta del Napoli al Maradona per mano della Fiorentina.

L’ex calciatore Daniele Adani, ora opinionista alla Bobo TV, si è soffermato sul momento attuale del Napoli di Garcia ed in particolare sulla sconfitta degli azzurri per mano della Fiorentina al Maradona. Ecco le sue parole:

“Rudi Garcia ha depotenziato il Napoli. I cambi fatti con la Fiorentina hanno tolto alla squadra. In svantaggio al 77’, quando ti mancano 13 minuti alla fine più recupero, quindi altri 20 minuti, ha tolto uno dei migliori attaccanti al mondo come Osimhen che io tolgo solo se mi dice ‘mister mi hanno tagliato le gambe all’altezza del ginocchio’”.

Adani ha poi ricordato un brutto episodio: “È brutto ricordare questa cosa, perché penalizza troppo Garcia. La voglio dire ma non la voglio dire. Quando dopo il Real Madrid gli chiedono perché ha tolto Politano che poteva puntare Camavinga che era già ammonito, lui dice che Politano era già stanco alla fine del primo tempo, lo ha tolto per mettere Elmas fresco, in modo che potesse puntare Camavinga già ammonito.

Però c’è un piccolo problema: Camavinga è stato sostituito al 64′, Elmas è entrato al 70′.