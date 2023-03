Adani e Vieri: “Kvara fenomenale, ma il vero campione è un altro”

Bobo Vieri e Lele Adani ai microfoni della Bobo tv su Twitch hanno esaltato il Napoli di Kvaratskhelia e Kim.

Christian Vieri, opinionista ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv su Twitch: “Spalletti non dice cose tanto per dire. Quando dice che Kvara ha fatto un gol alla Maradona e che Kim è il più forte del mondo ci sarà un motivo. Il gol di Kvaratskhelia è una roba fuori di testa. Se Kvaratskhelia va al Manchester United tornano davvero i tempi di Goerge Best. Non vedo l’ora che arriva mercoledì per vederli giocare in Champions League.

Avete sentito cos’ha detto Ghoulam? Giuntoli gli rivelò di aver preso un fenomeno, e parlava di Kvaratskhelia. Quindi vanno fatti tanti complimenti a Giuntoli, è bravissimo. Nessuno parla mai dei difensori, ma vogliamo parlare di Kim? Spalletti ha detto che è il più forte del mondo. E io sono rimasto impressionato da questa frase del mister. Poteva dire che era tra i primi 5, visto che è uno che abbassa sempre i toni. Invece ha detto che è il più forte del mondo, è da sottolineare questa cosa”.

Lele Adani, ai microfoni della Bobo Tv esalta Kim : “Kim è incredibile, anticipa così tanto gli avversari che sembra che giochi con loro. E’ mai possibile che il Napoli sia riuscito a trovare un difensore più forte di Koulibaly? Quello che sta facendo vedere è assurdo. Spalletti ha detto che è il più forte del mondo”.