Dalla Spagna: Accordo Celta-Napoli per Veiga! Annuncio nelle prossime ore

Secondo fonti spagnole, Celta Vigo e Napoli avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento di Gabri Veiga: annuncio atteso nelle prossime ore.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Svolta nella trattativa che dovrebbe portare Gabri Veiga al Napoli. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, infatti, il Celta Vigo ed il club azzurro avrebbero finalmente trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista.

La notizia arriva proprio nel giorno in cui il Celta celebra il centenario della propria fondazione. Veiga era presente agli eventi commemorativi insieme ai compagni e al presidente Mourino.

Questa mattina, il club spagnolo ha pubblicato una foto commemorativa con i calciatori e il presidente Mourino, vestiti con eleganza per l’evento presso la Cidade Deportiva Afouteza. Tra i presenti, c’era anche Gabri Veiga, il nome più caldo del calciomercato, con il Napoli desideroso di chiudere una trattativa che ha subito diversi rallentamenti.

I due club hanno intensificato i contatti nella notte, cercando di avvicinarsi alla conclusione di una telenovela che i tifosi azzurri sperano possa terminare presto.

Secondo il giornalista spagnolo Javi Corbelle, Celta e Napoli hanno raggiunto l’accordo per la cessione del giocatore, presente al gala del centenario del Celta. Ha dichiarato: “Celta de Vigo e Napoli ufficializzeranno il trasferimento di Gabri Veiga nelle prossime ore. Differenze risolte ieri e l’affare non è mai decaduto. Documenti finalizzati ieri pomeriggio con le nuove variabili per obiettivi.”

Al termine dell’evento, Veiga ha parlato con Luís Campos, consulente sportivo esterno del club, e con Juan Carlos Calero, coordinatore sportivo, prima di lasciare il complesso sportivo del Celta in compagnia di un dipendente del club.

Il club di Vigo ha già l’accordo con il Napoli, e nelle prossime ore annunceranno ufficialmente il trasferimento.