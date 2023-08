3000 ragazzi invasero il campo per Maradona. La reazione di Diego fu incredibile

Maradona firmò autografi a 3000 ragazzi che invasero il campo durante un allenamento, il racconto di Rino Cesarano.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il giornalista Rino Cesarano ha raccontato un incredibile retroscena riguardante Diego Armando Maradona ai tempi in cui giocava nel Napoli.

Era il 1987, l’anno dopo il primo scudetto, e il Napoli era in tournée in Giappone. Durante un allenamento, circa 3000 ragazzi giapponesi invasero il campo per avvicinarsi a Maradona e chiedergli autografi e foto.

Secondo il racconto di Cesarano, Diego non si scompose e con estrema calma e pazienza cominciò a firmare autografi e scattare foto con tutti i ragazzi. Un episodio che testimonia l’immensa popolarità ma anche l’umiltà e disponibilità di Maradona.

I giornalisti presenti e l’allenatore Ottavio Bianchi temettero per la situazione, ma Diego gestì i 3000 fan in maniera impeccabile, facendo felici tutti loro, finché non arrivò la polizia a riportare la calma.

Un retroscena che racconta alla perfezione lo straordinario rapporto tra Maradona e i suoi tifosi, non solo a Napoli ma in tutto il mondo.