Zuliani: “Il mancato rosso a Berardi sarà un caso?”. Risposta da applausi di Chiariello

Sassuolo-Juventus: Polemiche sull’arbitraggio, i giornalisti Claudio Zuliani e Umberto Chiariello si scontrano sui social.

Nel corso delle discussioni post-partita, una vivace disputa sui social media ha attirato l’attenzione dei tifosi di calcio. Il tema centrale? Il mancato cartellino rosso a Domenico Berardi durante la partita Sassuolo-Juventus, terminata 4-2 a favore dei padroni di casa.

La squadra del Sassuolo ha ottenuto una vittoria convincente, ma il giornalista Claudio Zuliani ha sollevato una questione interessante: l’arbitro avrebbe dovuto espellere Berardi per un fallo controverso? “Il mancato rosso a Berardi in Sassuolo-Juve diventerà un caso ???”, ha domandato in modo provocatorio Zuliani su Twitter.

La risposta non si è fatta attendere, ed è stata fornita dall’esperto giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, Umberto Chiariello, sullo stesso social network: “È già un caso. Nei salotti televisivi, da Sky in poi, non si parla d’altro. Dell’ennesima Juventus inguardabile di Allegri no: sono distratti”.