Zuliani: “La Juventus ha pagato e non doveva essere penalizzata, ma le altre squadre?”

Il giornalista Claudio Zuliani si è soffermato sulla gestione salari e sul bilancio della Juventus tirando un attacco alle altre squadre.

Nel suo intervento sul sito Bianconeranews, il giornalista Claudio Zuliani ha sollevato interrogativi riguardo alla gestione dei salari e al bilancio della Juventus, con un particolare focus sulla situazione eccezionale derivante dalla pandemia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Juventus ha pagato gli stipendi, non solo ai suoi tesserati ma a tutti i suoi dipendenti e collaboratori in un’epoca eccezionale perché colpita da pandemia. La Juventus ha operato degli spostamenti di bilancio, tecnicismi che soltanto dei periti esperti potranno discutere in tribunale. La Juve poteva iscriversi al campionato perché i suoi debiti li paga, la Juventus ha pagato e non doveva essere penalizzata in alcun modo. Ha pagato e ne siamo certi, le altre squadre?”.