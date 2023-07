Zola: “Napoli un altro scudetto è possibile” poi esalta Kvaratskhelia

Il Napoli può vincere lo scudetto anche nella stagione 2023-24, lo dice Gianfranco Zola durante una intervista a Gazzetta dello Sport.

Notizie Calcio Napoli – Dopo 33 anni la SSCN di Aurelio De Laurentiis è riuscita a riportare lo scudetto al Napoli. Un sogno che si è avverato, ma che nella testa dei dirigenti azzurri non deve diventare un punto di arrivo ma di partenza. Secondo un grandissimo ex giocatore come Zola, il Napoli ha le carte in regola per puntare di nuovo alla vittoria del titolo in Serie A.

Scudetto Napoli: intervista a Gianfranco Zola

Gianfranco, che effetto le ha fatto lo scudetto del Napoli?

«Con la promozione del Cagliari mi sono emozionato in maniera forte, Ranieri ha fatto una cosa fantastica e con lo scudetto del Napoli, beh, quasi alla stessa maniera. La cavalcata dello scorso anno è stata bellissima, forte, potente, mai in discussione. Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, una cosa grandiosa. Pensavo restasse, ma

attenzione: Rudi Garcia mi piace».

A tal punto da poter rivincere il prossimo scudetto?

«E perché no? Certamente il mercato sarà importante perché bisognerà sostituire Kim, perché magari Osimhen se lo vengono a prendere. Di certo Garcia è un allenatore preparato tatticamente e una persona equilibrata. Bella scelta».

Una parola per Kvaratskhelia?

«È stata la sorpresa del campionato. Un gran giocatore. È il George Best moderno».