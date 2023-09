Ziliani: “Garcia imita Allegri, occhio i tifosi del Napoli nono sono stupidi”

Il giornalista Paolo Ziliani critica l’atteggiamento di Rudi Garcia, tecnico del Napoli, paragonandolo a quello di Allegri. Secondo Ziliani, la fiducia dei tifosi potrebbe vacillare se il tecnico continua su questa strada.

CALCIO NAPOLI. Paolo Ziliani ha condiviso le sue osservazioni sulla prestazione del Napoli e del suo tecnico Rudi Garcia. Secondo Ziliani, mentre il Napoli rimane favorito per lo Scudetto, Garcia deve fare attenzione a come gestisce la squadra e i suoi tifosi.

Le Critiche di Ziliani a Garcia

Le critiche di Ziliani nascono dalla sconfitta del Napoli contro la Lazio. Non tanto per il risultato in sé, ma per le dichiarazioni post-partita di Garcia. “ Garcia: che ha detto che il pareggio sarebbe stato più giusto, come se la gente e i tifosi del Napoli fossero stupidi, scaricando le colpe del ko sulla presunta ingenuità dei giocatori”, commenta Ziliani, evidenziando la presunta mancanza di responsabilità assunta dal tecnico per la sconfitta.

Un Paragone con Allegri

La cosa che più ha infastidito Ziliani è stata la similitudine tra l’approccio di Garcia e quello dell’allenatore della Juventus Max Allegri. “Se Garcia comincia a parlare di ‘accontentarsi del pareggio’ pur avendo talenti come Osimhen e Kvara, allora distrugge tutto ciò che è stato costruito negli anni da Spalletti e dai giocatori”, avverte Ziliani.

Un Richiamo ai Tifosi

L’ultima parte del commento di Ziliani è un appello diretto ai tifosi del Napoli: “I tifosi del Napoli non sono stupidi”. Secondo il giornalista, la pazienza e la fiducia dei sostenitori azzurri non sono infinite, e Garcia farebbe bene a tenerne conto.

La corsa scudetto

Paolo Ziliani ha lanciato un avviso a Rudi Garcia: sottovalutare l’intelligenza e la passione dei tifosi del Napoli potrebbe costargli caro. Con una squadra piena di talento, Garcia non ha scuse e deve dimostrare di essere all’altezza delle aspettative se vuole mantenere la fiducia dei tifosi e la corsa per lo Scudetto.