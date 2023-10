Zielinski all’intervallo: “Fiorentina con qualità, dobbiamo andare a prenderli per non farli ragionare”

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ai microfoni di DAZN al termine della sfida dell’ottava giornata con la Fiorentina.

E’ 1-1 al termine della prima frazione di gara tra Napoli e Fiorentina. Al termine dei primi 45 minuti è Piotr Zielinski a dire la sua ai microfoni di DAZN: “Sicuramente in fase offensiva deve fare di più Raspadori, io ora devo stare più attento dietro. Dobbiamo attaccare tutti insieme per andare a vincere la partita. La Fiorentina ha qualità, palleggia bene, dobbiamo andare a prenderli per non farli ragionare“.