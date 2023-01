Zerbin, l’agente: “Felice di restare al Napoli, ma non vuole fare lo spettatore”

L’agente di Zerbin dice che Alessio è felice di restare al Napoli, ma non vuole fare lo spettatore in questa stagione

Alessio Zerbin ha giocato una partita positiva contro la Cremonese. Tra i pochi a salvarsi dai voti negativi, il calciatore ex Frosinone dovrebbe restare, con ogni probabilità, a Napoli. L’agente dell’esterno di attacco, Giulio Marinelli, nel corso diRadio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, ha parlato del futuro del giocatore, uscito galvanizzato dallo stadio Diego Armando Maradona per la sua prestazione, in occasione della gara di Coppa Italia contro la Cremonese che però è terminata con la clamorosa eliminazione: “Ci sono varie squadre interessate al calciatore? Siamo contenti, ma al momento resta a Napoli. Il mercato è sempre imprevedibile, ma ad oggi non ci sono possibilità che vada altrove”.

Zerbin è convinto di poter dare un contributo alla causa

Giulio Marinelli ha poi proseguito: “Alessio Zerbin è molto felice di essere a Napoli, di giocare la Champions League, ma fatemi dire una cosa. Lui vuole giocare, è convinto di potere dare un contributo alla causa. Non ha intenzione di fare lo spettatore, di guardare i suoi compagni vincere le partite. Le due ore che seguono le gare sono sempre le più complicate quando non si scende in campo. Ogni giocatore vorrebbe esserci sempre”.