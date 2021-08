Zedadka via da Napoli va allo Charleroi: ecco la formula

Karim Zedadka lascia Napoli e passa allo Charleroi. L’esterno sinistro degli azzurri è pronto a trasferirsi in Belgio, con l’accordo che è già stato trovato. Sembrava che il calciatore dovesse andare alla Cremonese, invece alla fine andrà allo Charleroi. Il ragazzo ha già salutato allenatore e squadra per poter partire alla volta del Belgio. Il Napoli ha lasciato partire Zedadka sono in prestito anche perché vuole continuare a valutare il calciatore, magari per riportarlo alla base alla fine della prossima stagione e sfruttare le sue qualità,

Spalletti ha avuto modo di testare Zedadka durante tutta la fase di pre campionato ed il giovane esterno si è fatto trovare pronto, mettendo a referto anche buone prestazioni. Ovviamente ha bisogno di crescere a di minuti ed il Napoli spera che allo Charleroi possa trovare continuità di rendimento.