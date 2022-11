Zazzaroni: “Mondiali Qatar, ho sentito una fregnaccia incredibile”

Ivan Zazzaroni commenta i Mondiali in Qatar e le parole di Infantino presidente della Fifa prima dell’apertura della rassegna.

“Secondo Infantino, che pochi giorni fa si era augurato la sospensione per un mese della guerra in Ucraina (roba che neanche Miss Cinema Tuscia alle selezioni di Miss Italia), quella che comincia oggi «sarà la miglior Coppa del Mondo di sempre». La prima volta che ho sentito una fregnaccia del genere da parte di un presidente della Fifa avevo vent’anni e i Mondiali si svolgevano nell’Argentina dei generali e dei desaparecidos” scrive Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport.

Poi aggiunge: “Le partite le guarderò tutte , naturalmente, senza sentirmi in colpa. Dopo tanti discutibili Mondiali, tra Argentina, Messico, Giappone e Corea, Stati Uniti e Sudafrica, in Cile non c’ero, ho parzialmente esaurito le riserve di indignazione: mi restano le scorte per le faccende nostrane. A Messi e Ronaldo, Foden e De Bruyne, Ziyech e Neymar, Mbappé, Son e Pedri , Paolino e Di Maria, chiedo soltanto qualche ora di divertimento a naso turato. La solita distrazione mondiale“.

Intanto oggi si disputa la prima partita del Mondiale: Qatar-Ecuador. La sfida si gioca alle ore 17.00 ora italiana e sarà visibile in diretta tv in chiaro ed in streaming sulla Rai.