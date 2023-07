Zanoli al Genoa in prestito, ma ADL ha una richiesta in particolare per il terzino

Il terzino del Napoli, Alessandro Zanoli, sarà girato in prestito al Genoa con una ‘particolare’ richiesta da parte del club azzurro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il terzino Alessandro Zanoli sembra essere destinato a lasciare il Napoli durante questa sessione di mercato. Secondo fonti vicine alla trattativa, il club partenopeo è incline a concedere Zanoli in prestito al Genoa, credendo fermamente nel suo potenziale nonostante la giovane età (classe 2000).

Emerge però una particolare richiesta da parte del Napoli nel negoziato con il Genoa. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro avrebbe avanzato una proposta di Gentleman’s Agreement. Ma cosa significa questo termine?

Il Gentleman’s Agreement è un accordo informale tra due parti basato sulla fiducia e sulla parola data. Nel contesto del calcio, questo tipo di accordo implicherebbe che il Genoa si impegni a far giocare Alessandro Zanoli in quasi tutte le partite durante il periodo di prestito. Questo consentirebbe al giovane talento di accumulare preziosa esperienza e maturità sul campo.

La motivazione dietro questa richiesta da parte del Napoli sembra essere quella di garantire che Zanoli possa svilupparsi al meglio durante il periodo di prestito, così da tornare al club partenopeo l’anno successivo con un bagaglio di esperienza più ricco e pronto per una maggiore responsabilità.

Molti club utilizzano il Gentleman’s Agreement come un modo per facilitare il percorso di crescita dei giovani giocatori, offrendo loro l’opportunità di giocare regolarmente in un contesto competitivo. Questo tipo di accordo è spesso sostenuto da una fiducia reciproca tra le parti coinvolte.

In conclusione, la trattativa tra Napoli e Genoa per il prestito di Alessandro Zanoli sembra essere in fase avanzata, con l’aggiunta di un possibile Gentleman’s Agreement che potrebbe garantire al giovane terzino un’importante opportunità di sviluppo sul campo.