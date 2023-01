Zaniolo schiaffo alla Roma: “Non gioco”. Salta anche Napoli?

Nicolò Zaniolo ha comunicato alla Roma che non è disponibile per giocare contro lo Spezia e non sarà convocato da Josè Mourinho. Può saltare anche il Napoli.

Nicolò Zaniolo, talentuoso centrocampista della Roma, non sarà convocato dall’allenatore Josè Mourinho per la partita contro lo Spezia, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Picco. La scelta è totalmente a discrezione di Zaniolo, che ha fatto sapere ad allenatore e società di non essere disponibile per la sfida contro la città della squadra in cui è cresciuto.

La decisione di Zaniolo di non partecipare alla partita contro lo Spezia, arriva dopo che già contro la Fiorentina, non era stato convocato. In quell’occasione, aveva fatto sapere al club di avere la febbre dopo che per due giorni non si era allenato a Trigoria.

Zaniolo salta lo Spezia: poi c’è il Napoli

L’assenza di Zaniolo fa aprire scenari di calciomercato importanti. Eppure secondo Corriere dello Sport non ci sono trattative in corso, quindi la sua voglia di non rientrare tra i convocati non ha a che fare nulla con trattative vicine alla chiusura.

A questo punto c’è da capire se Zaniolo dopo lo Spezia salterà anche la sfida col Napoli. Vista la situazione molto complicata sembra abbastanza improbabile che la frattura tra Zaniolo e la Roma possa sanarsi in breve tempo. Il giocatore in questa stagione non sta dando grandi soddisfazioni al popolo giallorosso e già nel recente passato c’erano state delle frizioni con il tecnico Mourinho. Ora lo strappo sembra totale, tanto che si parla di un possibile trasferimento al Tottenham.

In estate si è parlato anche di un interessamento del Napoli per il giocatore ex Inter, ma poi non c’è stato l’affondo del presidente De Laurentiis. Anche perché Zaniolo, nonostante il grande talento, ha spesso problemi di infortuni.