Zampini attacca i tifosi romanisti: “Calcio pulito in Europa? Perdono e danno la colpa all’arbitro infame”

Il fondatore di Juventibus, Massimo Zampini, si è scagliato contro i tifosi romanisti dopo la finale di Europa League tra Roma e Siviglia.

Massimo Zampini non le manda a dire. Il creatore del canale Twitch, Juventibus, si è scagliato contro i tifosi romanisti, ‘reduci’ dalla sfortunata finale di Europa League con il Siviglia, vinta proprio dal club spagnolo ai rigori. S

ono state tante le polemiche dei tifosi giallorossi per la direzione dell’arbitro Taylor, il cui arbitraggio non è stato decisamente dei migliori. Tanti gli episodi chiave, tra cui il più clamoroso relativo ad un calcio di rigore concesso al Siviglia per un tocco netto di Ibanez sul pallone: grazie all’intervento del VAR, Taylor ha potuto correggere la sua decisione. Diverse le mancanze dell’arbitro, visibilmente in confusione, che ha lasciato ‘correre’ Lamela dopo il colpo di gomito netto ai danni di Ibanez, che avrebbe meritato un cartellino rosso.

A soffermarsi su quanto accaduto anche lo stesso Massimo Zampini che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni via Twitter:

“Nell’infinito cortocircuito dei tifosi antiJuve, i romanisti dopo 40 anni in cui ci spiegano che la Juve perde le finali di Champions perché in Europa c’è il calcio pulito, finalmente arrivano in semifinale Champions e finale EL e, indovinate un po’, perdono per l’arbitro infame”.