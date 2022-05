Zaccagni-Nasti: il gender reveal all’olimpico spopola sui social – Video

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno deciso di prendere in affitto lo stadio Olimpico per il gender reveal del figlio che sta per nascere. Il video di Zaccagni che calcia il rigore e scopre il sesso del figlio sta spopolando sul web. Tante sono le critiche, molte sono le battute sul fatto che i due hanno deciso di ‘esagerare’ in questo modo.

La scena di Zaccagni che calcia il rigore all’Olimpico di Roma è diventata virale sul web. Una quantità incredibile di critiche che ha fatta infuriare la Nasti che ha risposto sui social.