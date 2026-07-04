Wimbledon: Paolini supera Sakkari e avanza agli ottavi; fuori la campionessa Swiatek.

Jasmine Paolini Avanza agli Ottavi di Finale a Wimbledon 2026

Londra (Inghilterra) – Jasmine Paolini, tennista italiana e testa di serie numero 13 nel tabellone di singolare femminile, conquista un meritato posto agli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Dopo una prestazione straordinaria, ha superato la greca Maria Sakkari, numero 43 del ranking WTA, con un punteggio implacabile di 6-1 6-2 in un tempo totale di gioco di un’ora e 7 minuti.

Questo successo segna un ritorno significativo per Paolini, che era stata eliminata al secondo turno nel 2025. La tennista toscana, finalista sull’erba di Londra nel 2024, affronterà agli ottavi la filippina Alexandra Eala, attualmente 32esima nel ranking WTA. Eala ha compiuto un’impresa sbalorditiva, eliminando la campionessa in carica Iga Swiatek, numero 3 del mondo, con un punteggio di 7-6 (9) 6-2. Quest’uscita mette in discussione la posizione della polacca nella top 5 WTA al termine del torneo.

Paolini ha condiviso la sua emozione dopo la vincente partita: “Sono molto felice di aver raggiunto di nuovo la seconda settimana qui a Londra. Gli scorsi mesi sono stati piuttosto complessi per me. Mi sono divertita tantissimo, e sento delle sensazioni magnifiche. Ho affrontato infortuni al Roland Garros, e sono arrivata a Wimbledon con molte aspettative”.

Il Ritorno di Jannik Sinner

Con l’inizio della seconda settimana di Wimbledon, il programma ha annunciato anche il ritorno in campo di Jannik Sinner, attualmente numero uno al mondo e campione in carica. Il tennista azzurro si prepara a confrontarsi con il giapponese Shintaro Mochizuki, cercando di assicurarsi un posto nei quarti di finale. Sinner giocherà il terzo match sul Campo Centrale, a partire dalle 14.30, subito dopo i confronti tra Djokovic-Safiullin e Sabalenka-Osaka.

Successo di Bolelli e Vavassori nel Doppio Maschile

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per gli ottavi di finale del doppio maschile, dopo aver vinto contro il duo olandese-francese composto da Jesper De Jong e Valentin Royer, con un risultato di 6-1 6-4. I due azzurri, attualmente quarti favoriti del tabellone, adesso affrontano per la prima volta una coppia di ex numero 1 del mondo di doppio, gli statunitensi Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic, teste di serie numero 14. Per Bolelli e Vavassori, questa è una conquista storica, poiché rappresenta il loro esordio come coppia agli ottavi di finale di questo prestigioso torneo.

In un contesto così avvincente, la competizione si fa sempre più intensa con i tennisti di punta che si preparano a lottare per il titolo. Soprattutto, la dinamica del torneo si arricchisce ulteriormente con la presenza di giocatori emergenti e di veterani, creando un mix affascinante di esperienze e talenti.

Debutto Vincente nel Doppio Misto per Errani e Vavassori

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno avuto un esordio di successo nel doppio misto di Wimbledon, superando il duo britannico composto da Jodie Burrage e David Stevenson con un convincente punteggio di 6-4 6-1. Essendo la prima coppia favorita del tabellone, le aspettative sono alte per i prossimi turni.

Il torneo femminile ha subito un colpo quando Serena e Venus Williams hanno annunciato il loro forfait nel doppio. Nonostante il ritorno dopo un’assenza prolungata nel singolare, la “Regina” ha dovuto ritirarsi a causa di un infortunio al ginocchio destro, impedendole di competere accanto alla sorella. Questo segna una triste notizia per i fan, poiché le due sorelle Williams avrebbero dovuto affrontare il duo sudamericano composto da Camila Osorio e Solana Sierra nel primo turno. Tuttavia, i tifosi sperano di rivederle in azione agli US Open, dove sarà un addio definitivo per la sorella maggiore Serena, in un torneo che evoca dolci ricordi di conquiste straordinarie.

Il torneo di Wimbledon continua a riservare emozioni e sorprese. L’attenzione ora è rivolta alla prossima fase del torneo, con tanti match attesi che promettono spettacolo e adrenalina.

Fonti: Italpress, WTA, All England Club.

FONTE ITALPRESS

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