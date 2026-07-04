Campania investe oltre 2 milioni per promuovere la sostenibilità delle destinazioni turistiche.

Napoli sotto il caldo: nuove iniziative della Giunta Regionale

NAPOLI (ITALPRESS) – Negli ultimi giorni, la Giunta regionale della Campania ha tenuto una riunione a Palazzo Santa Lucia, concentrandosi su una serie di atti pertinenti alla conclusione delle attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Durante la seduta sono state adottate importanti delibere riguardanti turismo, mobilità, politiche agricole, sostenibilità ambientale e protezione del territorio.

Un intervento significativo riguarda lo stanziamento di 2,12 milioni di euro dedicati all’Incentivazione della sostenibilità delle destinazioni turistiche e alla loro accessibilità. Questa somma proviene per circa la metà dal Fondo Unico Nazionale Turismo e per l’altro 50% dal Fondo di Rotazione nell’ambito del “Piano strategico Cultura e Turismo” frutto dell’Accordo per la Coesione.

Impegni per un turismo sostenibile e accessibile

“Con questo provvedimento, la Regione ribadisce il proprio impegno a fianco delle strutture ricettive, sostenendo investimenti che migliorino qualità, accessibilità e sostenibilità. L’obiettivo è aumentare la capacità ricettiva e rendere più competitiva l’offerta turistica, promuovendo anche la destagionalizzazione dei flussi,” ha affermato l’assessore al Turismo Enzo Maraio. L’attenzione sarà rivolta in particolare alle aree interne, patrimonio straordinario di cultura, natura e tradizioni, favorendo nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale per i territori.

Per l’anno 2026, sono programmati fondi pari a 734,7 milioni di euro, tra risorse statali e regionali, destinati ai servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su ferro, gomma e via mare. La Direzione Generale Mobilità, con il supporto tecnico di ACAMIR, è stata incaricata dell’implementazione degli indirizzi del Comitato di monitoraggio relativi all’adeguamento inflattivo dei titoli di viaggio. Gli importi degli abbonamenti mensili e annuali rimarranno invariati.

Piano Forestale Generale e protezione ambientale

In aggiunta, è stato approvato il Piano Forestale Generale 2026-2035, che stabilisce obiettivi e linee d’azione, ponendo particolare attenzione alle esigenze socioeconomiche ed ecologiche del territorio. Questo piano mira a prevenire il rischio idrogeologico e a implementare strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il documento contiene anche criteri per una gestione forestale sostenibile e collaborativa.

Quattro nuove Zone di Protezione Speciale della Rete Natura 2000 sono state classificate: Aree agricole interne Castel Volturno e Cancello Arnone; Monte Origlio e Bosco Cuccari; Monteverde; Mondragone. Questa iniziativa rafforza il sistema regionale di tutela della biodiversità e la conservazione degli habitat, implementando un regime di protezione secondo la normativa europea mentre si attende l’approvazione delle specifiche misure di conservazione.

Queste nuove iniziative dimostrano un chiaro impegno da parte della Giunta Regionale per un futuro più sostenibile e accessibile in Campania, con l’obiettivo di promuovere un turismo responsabile e rispettoso del patrimonio naturale e culturale della regione.

Fonti: Regione Campania, Italpress.

FONTE ITALPRESS

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