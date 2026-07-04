Basket, Ramondino: “La Lituania è una sfida fondamentale per il nostro percorso mondiale”

La Nazionale Italiana di Basket in Visita al Museo del Basket Italiano

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Nazionale italiana di basket ha fatto tappa al Museo del Basket Italiano di Bologna. Domani, la squadra affronterà la Lituania alla Virtus Arena, un incontro che segnerà la conclusione della prima fase di qualificazione ai Mondiali 2027. Il commissario tecnico ad interim, Marco Ramondino, insieme al suo staff, ha voluto immergersi nella ricca storia del basket italiano, visitando le sale del Mubit in Piazza Azzarita.

Un’Immersione nella Storia del Basket

“È stata un’esperienza bellissima,” ha dichiarato coach Ramondino. “Non solo come professionista del nostro sport, ma anche come appassionato. Ci sono tanti oggetti e storie che ho sempre sentito nominare, ma poterli toccare con mano è davvero emozionante.” Durante la visita, Ramondino ha potuto apprezzare successi, match iconici e cimeli che raccontano la storia del basket in Italia.

Questa visita arriva dopo la vittoria convincente degli azzurri contro l’Islanda e proprio prima di un match cruciale contro la Lituania, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di qualificazione per i Mondiali in Qatar. Anche se la fase successiva è già praticamente assicurata, la partita alla Virtus Arena riveste un’importanza significativa: “È fondamentale per il risultato, poiché i punti guadagnati in questo girone influenzeranno il nostro cammino nelle fasi successive. Inoltre, è un’opportunità per valutare i giovani talenti che Luca Banchi, Gigi Datome e la Federazione Italiana Pallacanestro stanno cercando di integrare nel gruppo.”

Prepararsi per una Grande Sfida

Marco Ramondino ha messo in evidenza la forza della Lituania: “Si tratta di una squadra con una solida esperienza, un nucleo di giocatori che si sta formando da tempo, con l’aggiunta di tre talenti provenienti dall’NBA: Valanciunas, Buzelis e Jakucionis, oltre a Tubelis, un elemento di spicco dello Zalgiris.” La sfida che attende l’Italia non sarà semplice: “Ci aspettiamo una gara fisica e intensa. Questo metterà alla prova le nostre capacità tecniche; dobbiamo essere pronti a rispondere con determinazione e mantenere un buon livello di esecuzione nel gioco.”

La Nazionale si prepara quindi ad affrontare la Lituania con grandissima attenzione, consapevole della competitività del match. La preparazione è fondamentale, poiché la squadra mira a capitalizzare l’entusiasmo e la motivazione derivanti dal recente successo contro l’Islanda.

Un Roadmap Verso i Mondiali

Il percorso verso la fase successiva delle qualificazioni è ricco di sfide, e il match contro la Lituania rappresenta un’opportunità cruciale per consolidare il lavoro svolto finora. La Federazione Italiana Pallacanestro punta su una squadra giovane e dinamica, pronta a competere a livello internazionale. Questo rappresenta non solo un test per i veterani, ma anche per i nuovi giocatori che cercano di ritagliarsi uno spazio nello scenario internazionale.

Il successo della Nazionale è legato anche alla capacità di saper reagire alle pressioni che un match di questo calibro comporta. Ogni partita è un tassello importante nel processo di costruzione di una squadra competitiva e coesa.

In vista del match, l’atmosfera a Bologna è carica e l’entusiasmo dei tifosi è palpabile. La Virtus Arena si preannuncia come un palcoscenico straordinario per una partita che potrebbe segnare il destino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027.

La Nazionale italiana di basket è pronta per una nuova avventura, e il supporto dei tifosi sarà fondamentale per spingere gli azzurri verso un successo che aggiungerebbe un altro capitolo al glorioso libro della storia del basket italiano.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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