250 anni degli Stati Uniti festeggiati all’ambasciata di Malta: un evento storico da non perdere.

Celebrazioni per il 250° Anniversario della Fondazione a Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La storica Ambasciata degli Stati Uniti a Malta ha recentemente ospitato un ricevimento in onore del 250° anniversario della sua fondazione. All’evento hanno partecipato la presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, insieme a esponenti del governo, rappresentanti del settore imprenditoriale, accademico e culturale, nonché altri illustri invitati.

Investire nel Futuro: Le Parole dell’Ambasciatrice Somers Farkas

Nella sua allocuzione, l’ambasciatrice americana Somers Farkas ha sottolineato che le celebrazioni di “Freedom 250” non sono soltanto un momento di riflessione sulla storia di Malta, ma anche un’opportunità per investire nel futuro delle relazioni tra i due Paesi. Ha evidenziato come questo anniversario rappresenti un passo significativo nella costruzione di legami più forti e duraturi.

Richiamando l’attenzione su recenti sviluppi nei rapporti bilaterali, l’ambasciatrice ha citato l’adesione di Malta agli Artemis Accords, un trattato internazionale che promuove l’esplorazione spaziale responsabile e pacifica. Questo milestone evidenzia l’impegno di Malta nel contesto globale e il suo desiderio di essere una voce attiva nelle questioni spaziali e scientifiche.

In aggiunta, l’accordo per la diffusione dell’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, firmato dal governo maltese con Microsoft e OpenAI, è un esempio lampante di come Malta stia abbracciando l’innovazione tecnologica, mirando a formare il proprio capitale umano per le sfide future. Con l’avvio dei voli diretti tra Malta e New York, le opportunità di connessione e sviluppo economico si ampliano ulteriormente.

Questi sviluppi includono anche l’ingresso di Malta in un registro marittimo internazionale, progettato per combattere l’elusione delle sanzioni e altre attività illecite. Questo passo rappresenta un importante impegno da parte di Malta nel garantire la sicurezza e la legalità nel settore marittimo, evidenziando il suo ruolo strategico nel Mediterraneo.

Inoltre, la creazione del Friends of Malta Congressional Caucus al Congresso degli Stati Uniti segna un’ulteriore evoluzione della cooperazione diplomatico-politica, favorendo un dialogo costante e fruttuoso tra Malta e gli Stati Uniti. Questi sforzi comuni dimostrano come gli Stati Uniti considerino Malta un partner prezioso per affrontare sfide critiche sia a livello regionale che globale.

Durante l’evento, la presidente Myriam Spiteri Debono ha espresso il suo apprezzamento per i progressi compiuti nella cooperazione bilaterale nell’ultimo anno. Ha enfatizzato l’incontro di intenti tra Malta e Stati Uniti, sottolineando l’importanza di affrontare insieme le sfide globali, come le crisi climatiche e le questioni legate alla sicurezza internazionale.

Le celebrazioni per il 250° anniversario non sono solamente un momento di festa, ma rappresentano anche una promessa di crescita reciproca e collaborazione. L’ambasciatrice ha invitato tutti i presenti a riflettere sull’importanza di questi legami e sul potenziale che ancora devono esprimere.

La festa è stata anche un’occasione per discutere i successi passati e le aspettative future, creando un ambiente propizio per il networking e il dialogo tra i diversi attori della società. Il forte impegno di entrambi i Paesi nella ricerca di soluzioni innovative per le sfide contemporanee è stato un tema ricorrente, con partecipanti che si sono scambiati idee e prospettive su come continuare a costruire su questa solida alleanza. Un futuro luminoso attende il legame tra Malta e gli Stati Uniti, caratterizzato da una continua evoluzione e a un crescente sostegno reciproco.

Per ulteriori approfondimenti sull’evento e sulle relazioni tra Malta e Stati Uniti, visitiamo i canali ufficiali e le fonti istituzionali.

-Foto Ambasciata degli Stati Uniti a Malta-(ITALPRESS).

Fonti

Ambasciata degli Stati Uniti a Malta

Governo di Malta

FONTE ITALPRESS

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