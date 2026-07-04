Successo per Alice Codato e Laura Meriano alla Henley Royal Regatta

ROMA (ITALPRESS) – La finale della Henley Royal Regatta si avvicina per il due senza femminile composto da Alice Codato e Laura Meriano. Le due atlete azzurre, rappresentanti rispettivamente delle Fiamme Oro-Gavirate e dei Carabinieri-SC Garda Salò, hanno mostrato grande determinazione, superando le rivali austriache, Zehetmair e Swoboda, nella semifinale della The Hambleden Pairs Challenge Cup.

Prestazione Dominante nella Semifinale

Il verdetto della Giuria è stato chiaro: “Easily”, facilmente. Questo termine riassume perfettamente una performance che ha rispettato la tradizione di una regata storica, che si tiene sul fiume Tamigi dal 1839. Con un tempo finale di 8.18 minuti, Codato e Meriano hanno chiuso la semifinale in grande stile, mantenendo costantemente un buon margine di vantaggio sulle avversarie austriache. Le due atlete italiane hanno dominato anche i momenti intermedi della gara, registrando performance solide nei rilevamenti di Barrier e Fawley.

La finale è in programma domani, con un orario che verrà ufficializzato prossimamente. Le azzurre si preparano a sfidare le ceche Santruckova e Flamikova, le quali hanno dovuto lottare per battere le olandesi Mast e Van der Wal nell’altra semifinale. Nonostante le sfide, Codato e Meriano sono pronte a dare il massimo per raggiungere un traguardo importante per il canottaggio italiano.

Le Azzurre in Finale con Altri Campioni

Oltre al duo femminile, l’Italia è rappresentata in finale da due formazioni maschili di grande prestigio. Tra queste, il quattro di coppia maschile dei finanzieri, composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, scenderà in acqua oggi alle 19.10 italiane. Il loro avversario sarà il team britannico di Oxford Brookes & Queen’s, ma le aspettative per l’esito della gara rimangono alte, considerando le buone prestazioni dei nostri atleti fino a questo punto.

La Henley Royal Regatta non è solo una competizione, ma un evento che celebra la tradizione del canottaggio e attrae appassionati da tutto il mondo. Ogni anno, questa manifestazione diventa palcoscenico per alcuni dei migliori atleti internazionali, e il fatto che l’Italia sia ben rappresentata in finale è motivo di grande orgoglio.

Il Ruolo delle Organizzazioni Sportive Italiane

L’ufficio stampa della Federcanottaggio ha seguito da vicino le vicende di queste gare storiche, riecheggiando l’importanza del supporto istituzionale per gli atleti. Grazie a strutture come il Circolo Canottieri e le sponsorizzazioni delle forze dell’ordine italiane, come le Fiamme Oro e i Carabinieri, molti talenti emergenti hanno l’opportunità di sviluppare le loro abilità in un ambiente competitivamente stimolante.

La strada verso il successo non è mai semplice, ma i risultati di Codato e Meriano alla Henley Royal Regatta sono la dimostrazione che il duro lavoro e la determinazione possono portare a grandi risultati. Con il sostegno del pubblico e delle istituzioni, gli atleti azzurri sono pronti a scrivere nuove pagine nella storia del canottaggio italiano.

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FONTE ITALPRESS

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