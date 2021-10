VINCENTE EUROPA LEAGUE, ECCO COSA PENSANO I BOOKMAKERS DEL NAPOLI

Stanno per riprendere le coppe europee e ovviamente anche l’Europa League, che vede impegnati gli azzurri nel girone contro Legia, Leicester e Spartak Mosca. Proprio i polacchi del Legia Varsavia saranno i prossimi avversari del Napoli nel prossimo turno di Europa League.

Ma quali sono le favorite per la vittoria dell’Europa League secondo i bookmakers? E quante possibilità ha il Napoli di vincere la Coppa? Il cammino in campionato è fantastico ma Spalletti e i ragazzi vogliono fare bella figura anche in Europa e riportare un trofeo europeo dopo tanti anni.

Abbiamo quindi fatto una ricerca tra i principali siti scommesse tra cui Eurobet, Snai, 888 e Planetwin e abbiamo scoperto quelle che sono le quote delle vincenti Europa League, ovvero quali sono le squadre favorite secondo i bookmakers per vincere la coppa.

NAPOLI TRA LE FAVORITE – C’è da dire che ovviamente al momento mancano le squadre che arriveranno terze nei gironi di Champions e passeranno quindi agli ottavi di Europa League, pertanto giustamente le Quote delle squadre al momento inserite nel palinsesto sono molto alte. Tra le favorite vi è proprio il Napoli di Spalletti, visto che la favorita numero uno tra le attuali partecipanti è il West Ham, seguito proprio dai partenopei.

Ecco poi la Lazio e il Leicester, seguite da Lione e Bayer Leverkusen. Il Napoli vincente Europa League è quotato mediamente 15.00, vicinissimo alla attuale favorita West Ham che è pagato mediamente 13 volte la posta.

Ovviamente siamo alle prime battute di questa manifestazione e queste quote sono puramente indicative, tuttavia è importante che i più importanti siti scommesse abbiano una ottima considerazione nelle potenzialità del Napoli per il proseguo del suo cammino in Europa League e una eventuale vittoria.