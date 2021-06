LDT- Lettere dei tifosi- alcuni tifosi ed appassionati di calcio hanno scritto alla nostra redazione in merito al deferimento di Vigorito. I tifosi puntano il dito contro la classe arbitrale, già nell’occhio del ciclone per le inchieste del programma LE IENE, e contro i media rei a loro avviso di essere compiacenti con il sistema.

“Complimenti Sig. Direttore. Nel desolante panorama mediatico partenopeo siete unico. Vi consideriamo un eroe d’altri tempi nei siti copia – incolla napoletani. Dopo il deferimento di Vigorito quel vostro VERGOGNA dovrebbe far arrossire tutti i media campani che non hanno detto nulla contro la Lega. Ma come mandano il Benevento in Serie B, impediscono al Napoli di partecipare alla Champions League e le istituzioni invece di aprire inchieste in merito deferiscono il presidente di una società calcistica che investe milioni di euro in una squadra di calcio”.

I tifosi aggiungono: “Invece di commissariare l’AIA per i gravi fatti di Inter – Juventus del 28 aprile 2018, invece di fare chiarezza su determinati errori arbitrali che sottraggono risorse ad una parte del Paese si attacca chi denuncia. E cosa fanno i media nostrani? Non si battono perché determinati personaggi siano definitivamente dismessi dai loro ruoli per incapacità mostrata e per i danni economici apportati alla terra in cui vivono. E’ lo specchio di un Sud senza voce e senza più speranza. Solo voi avete avuto coraggio con quel VERGOGNA e tanto vi fa onore“.

Giuseppe R., Nicola S., Pasquale D., Luigi O., Ciro G.