Victor Osimhen sbaglia un gol a porta vuota in Nigeria-Liberia, l’attaccante del Napoli ha giocato per 78 minuti. L’azzurro non ha fornito assist e non è andato a segno, ma ha divorato un gol molto semplice a porta vuota, sulla respinta del portiere avversario.

Protagonista di Nigeria-Liberia è stato Ihenacho, giocatore del Leicester che il Napoli affronterà nel primo match del girone di Europa League.