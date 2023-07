Vessicchio: “Hanno portato il calcio italiano in fallimento. Derubata la squadra più pulita”

Il giornalista Sergio Vessicchio si è scagliato contro il sistema del calcio italiano in un video pubblicato su YouTube.

Il giornalista Sergio Vessicchio sta continuando la sua battaglia a favore della Juventus, prendendo posizione dopo gli avvenimenti della scorsa stagione.

Vessicchio ha recentemente espresso ferme critiche nei confronti del sistema calcistico italiano in un video pubblicato su YouTube, dove ha ribadito il suo sostegno alla Juventus dopo gli eventi della scorsa stagione, sostenendo come la squadra bianconera rappresenti qualcosa di sacro per i suoi tifosi, a differenza delle altre squadre che rappresentano semplicemente una passione calcistica.

“Per gli juventini, la Juventus è sacra e un motivo di vita. Non è come le altre squadre che rappresentano una cosa così per tifosi. Il mercato degli juventini è bello forte e ci sguazzano anche gli antijuventini, perché poi gli juventini cadono anche nelle trappole degli antijuventini che parlando della Juventus, attirano la rabbia dei tifosi bianconeri per fare audience così come faceva Santoro con le trasmissioni contro Berlusconi.

Secondo Vessicchio, i tifosi della Juventus hanno dimostrato il loro disappunto nei confronti del sistema calcistico italiano attraverso il loro atteggiamento nei confronti delle pay tv, rifiutandosi di abbonarsi e mettendo così in crisi il sistema stesso.

“Dopo lo schifo di quest’anno si sono stufati e hanno capito il tallone d’Achille cioè discendo e non abbonandosi alle pay tv hanno chiaramente messo in crisi il sistema. E ora il coltello dalla parte del manico c’è l’hanno proprio i tifosi della Juventus che tengono per le orecchie Gravina e la FIGC”.

Il giornalista ha denunciato un “calcio sporco” gestito da una regia orchestrata da Ceferin, definendolo una vergogna totale. Secondo Vessicchio, i tifosi della Juventus non vogliono più essere derubati e sono stanchi di un sistema marcio e scandaloso, che merita il fallimento.

“Con una grande regia di Ceferin in Italia abbiamo assistito ad una vergogna totale, un calcio sporco che i tifosi della Juventus non vogliono più. Mica uno lo puoi derubare sempre. È un sistema marcio, scandaloso che merita il fallimento. Merita di finire nelle fogne dove volevano portare la Juventus. Hanno portato il calcio italiano in fallimento per combattere la squadra più importante, più seria, più pulita” ha concluso il giornalista di fede bianconera.