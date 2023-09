Verso Napoli-Udinese: SKY svela i cambi di Garcia

Il giornalista di SKY Sport, Massimo Ugolini, ha rivelato le probabili scelte di Rudi Garcia per Napoli-Udinese.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli non può più sbagliare dopo 3 pareggi di fila in campionato che hanno rallentato la rincorsa alla vetta. Contro l’Udinese allo stadio Maradona gli azzurri cercano il rilancio, anche se ci sarà poco spazio per il turnover visto il momento delicato. Ne ha parlato Massimo Ugolini, inviato Sky Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo Ugolini, Garcia apporterà 2 cambi rispetto all’11 visto a Bologna. In difesa scelte obbligate vista l’emergenza infortuni, mentre a centrocampo i titolari Anguissa, Lobotka e Zielinski sono inamovibili. In attacco intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia.

I due ballottaggi riguardano le fasce: Mario Rui potrebbe rilevare Olivera a sinistra dopo la prova opaca del uruguaiano al Dall’Ara. Sulla destra Politano insidia Raspadori, che non ha inciso da sottopunta contro i felsinei.

Per il resto Garcia dovrebbe affidarsi ai titolarissimi. La vittoria contro l’Udinese potrebbe ridare morale al Napoli per affrontare al meglio il delicato momento.