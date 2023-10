Verona-Napoli, le probabili formazioni: Simeone dal 1′, Mario Rui titolare

Le probabili formazioni della sfida della nona giornata di campionato tra Hellas Verona e Napoli secondo La Gazzetta dello Sport.

Oggi, alle ore 15, lo stadio Bentegodi ospiterà la sfida della nona giornata di campionato tra Hellas Verona e Napoli. La Gazzetta dello Sport ha svelato in anteprima le probabili scelte di formazione dei tecnici Marco Baroni e Rudi Garcia.

Nel Napoli, l’infortunio di Victor Osimhen crea un vuoto in attacco, con Giovanni Simeone chiamato a sostituirlo. A centrocampo, Jens Cajuste guiderà la squadra al posto di Andrè-Frank Zambo Anguissa, anche lui alle prese con un infortunio. In difesa, l’assenza di Juan Jesus spiana la strada al ritorno di Amir Rrahmani, affiancato da Natan. Sulla sinistra, Mario Rui si prepara a rientrare nel primo undici, spodestando Mathias Olivera. Un meritato riconoscimento per il portoghese che ha vinto il ballottaggio.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic; Saponara, Ngonge; Bonazzoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.