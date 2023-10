Varriale: “Ci sono giocatori che in Italia vengono elogiati anche per un solo sospiro. Cosa deve fare Kvara?”

Il giornalista Enrico Varriale difende il talento di Kvaratskhelia e critica la disparità di trattamento nei media italiani verso alcuni giocatori.

Enrico Varriale, noto giornalista sportivo, ha recentemente espresso la sua opinione sul trattamento mediatico riservato ai calciatori in Italia, concentrando la sua attenzione sul giocatore del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. In una recente intervista a 1 Station Radio, Varriale ha elogiato le recenti prestazioni di Kvaratskhelia, sottolineando il suo ruolo cruciale nelle vittorie del Napoli contro Verona e Berlino.

“Kvaratskhelia è un giocatore troppo importante per il Napoli. È capace di saltare l’uomo e di fare la differenza. Anche in una gara che ha privato gli azzurri di tante occasioni come quella in casa dell’Union Berlino, alla fine, è la luce del fuoriclasse ad indirizzare la partita. Il georgiano ha avuto un periodo di appannamento”, ha affermato Varriale.

Tuttavia, il giornalista ha sollevato una critica nei confronti del modo in cui alcuni giocatori vengono trattati nei media italiani rispetto ad altri: “Ci sono giocatori che, in Italia, vengono elogiati anche per un solo sospiro. Mi chiedo cosa debba fare Kvara per essere meritevole di altrettanti elogi. Andrebbe compreso che il Napoli di quest’anno non può essere quello di Spalletti”.

Varriale ha anche sottolineato l’importanza delle prestazioni europee del Napoli, affermando che la vittoria contro l’Union Berlino potrebbe rivelarsi fondamentale per la qualificazione del Napoli a competizioni europee future.