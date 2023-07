SSC Napoli, ultimo allenamento a Dimaro: Lobotka e Politano assenti per precauzione

Stanislav Lobotka e Matteo Politano non hanno preso parte all’ultima giornata di allenamento della SSC Napoli a Dimaro Folgarida.

Durante la sessione di lavoro sul campo tenutasi oggi, 25 luglio, diversi giocatori non hanno partecipato. Victor Osimhen, inizialmente, è rimasto in palestra ad osservare i compagni, per poi raggiungerli più tardi. Allo stesso modo, Stanislav Lobotka e Matteo Politano sono stati assenti per l’intera mattinata, probabilmente a causa di piccoli acciacchi subiti in precedenza. In particolare, Lobotka aveva lasciato il campo ieri durante l’amichevole contro la SPAL.

Si attende il comunicato ufficiale della SSC Napoli per saperne di più sulle loro condizioni, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. E’ probabile che i due abbiano saltato il consueto allenamento a scopo precauzionale e cautelativo.

Mentre la squadra si prepara a lasciare Dimaro per fare ritorno a Napoli dopo pranzo, i tifosi si stanno radunando fuori dallo stadio di Carciato allo scopo di poter ottenere gli ultimi autografi dai giocatori o fare gli ultimi acquisti nello store ufficiale del Napoli.