Udinese-Napoli: ultime di formazione, Spalletti ha un ballottaggio anche in attacco

Udinese-Napoli ultime notizie di formazione di Sky. Il Napoli ha due ballottaggi: Elmas-Zielinski e Politano-Lozano. Il tecnico Gotti dell’Udinese non stravolge la formazione e vuole giocare con tutti i suoi uomini migliori. Fino ad ora l’Udinese ha collezionato 7 punti e vuole continuare a stupire, magari agganciando la vetta della classifica. Anche il Napoli vuole puntare in alto, prendendosi il primo posto in solitaria, confermando così la previsione di Bagni che vede gli azzurri candidati per lo scudetto.

Udinese: la probabile formazione

Gotti vara ancora il collaudato 3-5-2. Secondo quanto riferisce Sky non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti nella formazione titolare, non è previsto nessun cambio rispetto alla squadra che ha battuto lo Spezia in trasferta. Dunque conferme per Becao in difesa, con Walace che resta pilastro per Gotti ed in attacco ancora spazio a Pussetto e Deulofeu.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Larsen; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti.

Napoli: la probabile formazione

Il Napoli ritrova Alex Meret ma in porta ci va ancora Ospina. Spalletti per la trasferta di Udinese ha due dubbi: uno a centrocampo Zielinski favorito su Elmas ed un altro in attacco con Politano favorito su Lozano. Nonostante tutto il messicano dovrebbe andare in panchina con Politano che partirà titolare. In difesa conferma per Rrahamani. Coppia forzata in mediana con Anguissa e Fabian Ruiz. Conferme in attacco per Insigne e Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.