TUTTOSPORT – La prima ‘delicata’ missione di Giuntoli alla Juventus: “Pace per forza”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus ed il suo primo obiettivo.

Nell’attuale panorama calcistico italiano, il quotidiano Tuttosport mette in risalto i temi più discussi del momento. In prima pagina, il titolo “Pace per forza” cattura l’attenzione dei lettori, con particolare riferimento all’approdo di Cristiano Giuntoli a Torino, alla corte della Juventus, e la sfida principale che il direttore sportivo si appresta ad affrontare.

L’obiettivo prioritario di Giuntoli, come riportato dall’edizione odierna, è quello di ricucire i rapporti tra l’allenatore Massimiliano Allegri e due importanti giocatori della squadra: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il direttore sportivo sbarca in casa Juventus con le idee ben chiare ed è determinato a riportare l’armonia nel team, favorendo una collaborazione proficua tra l’allenatore e i talentuosi calciatori. Il mercato non si fa soltanto con gli acquisti.

Spazio anche al Milan e al calciomercato: “Pioli al Milan: datemi Frattesi”: le mosse del Milan per il centrocampista del Sassuolo, corteggiato anche da Inter e Roma.

Di seguito la prima pagina di Tuttosport: