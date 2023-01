Tuttosport: “Juve prima in in classifica dei secondi tempi”, lo sfottò del giornalista georgiano

Tuttosport oggi ha pubblicato un articolo in cui evidenzia che la Juventus è davanti al Napoli nella classifica dei secondi tempi.

Le partite di calcio durano 90 minuti più recupero. Ma oggi Tuttosport ha voluto prendere in considerazione solo la classifica relativa al secondo tempo. L’obiettivo era quello di mettere in evidenza la costanza della Juve di dare sempre il massimo fino alla fine, anche se mettere in risalto la classifica dei secondi tempi sembra veramente esagerato. Eppure il quotidiano sportivo ha voluto mettere in evidenza questo particolare, come se fosse un parametro ufficiale che possa essere in qualche modo influire sulla classifica finale.

La classifica dei secondi tempi della Juve ha fatto il giro del web, tanto che pure il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha voluto scherzarci sopra. Sorpreso da quanto scritto da Tuttosport, ha fatto la sua personale classifica quella dei primi 40 minuti di gioco. Ecco in questa il Napoli è di nuovo avanti con 31 punti conquistati, mentre la Juventus ne avrebbe conquistati solo 25. Magari prendendo in considerazione qualche altro parametro la Juve sarebbe di nuovo prima, ma non cambierebbe la classifica reale che vede i bianconeri con un distacco di 7 punti dalla capolista Napoli.