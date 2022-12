Tuttosport – Il Napoli vuole evitare il ‘caso’ Demme, la strategia

Il Napoli vuole evitare il caso Diego Demme, il giocatore chiede la cessione perché vuole giocare con maggiore continuità.

Si è parlato molto di movimenti di calciomercato intorno a Demme. Il giocatore piace alla Salernitana, che però vorrebbe che il Napoli pagasse l’intero ingaggio. Si seguono dunque altre piste, come quelle estere, ma al momento non c’è ancora nulla di concreto.

Cessione Demme, il Napoli vuole evitare un ‘caso’

Ecco quanto scrive Tuttosport sull’argomento: “A Napoli nessuno vuole mandarlo via, anzi: dal tecnico al ds Giuntoli è stato tutto un cercare di rimotivarlo, all’insegna del “tutti sono utili”. D’altra parte tra la lotta scudetto, la Champions e la Coppa Italia, occasioni emergeranno anche per riserve come l’italo-tedesco. Ma non cambierà il suo status di precario con un contratto in scadenza già nel 2024. La società partenopea ha voluto comprendere le ragioni del ragazzo e dei suoi agenti, evitando di dilatare crepe. E lasciando a Demme la possibilità di indirizzare il destino: in caso di offerte capaci di soddisfare la proprietà nonché le ambizioni del centrocampista“.

C’è da sottolineare che il caso Demme a Napoli non è affatto scoppiato. Sicuramente il giocatore vuole legittimamente giocare di più, ma allo stesso tempo è un professionista serio e non sta facendo problemi nello spogliatoio. Anche perché tutti sono concentrati verso l’obiettivo dello scudetto e Demme potrebbe far parte di questa rosa, magari dando anche il suo contributo, dato che Spalletti ha dimostrato di non chiudere le porte in faccia a nessuno.