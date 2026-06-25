25 Giugno 2026

Tuttomercatoweb: “Napoli, Lobotka resta un punto fermo: Allegri lo considera centrale nel progetto”

redazione 25 Giugno 2026
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Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Stanislav Lobotka, soprattutto se la destinazione dovesse essere una diretta concorrente per i vertici della Serie A. Il centrocampista slovacco continua a essere considerato uno dei pilastri della squadra e, salvo offerte eccezionali, è destinato a restare al centro del nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, la Juventus è alla ricerca di un regista per rinforzare il proprio centrocampo e tra i profili valutati figura anche quello di Lobotka. Il club bianconero sarebbe disposto a modificare profondamente il reparto, prendendo in considerazione anche eventuali sacrifici eccellenti pur di arrivare a un centrocampista con caratteristiche diverse.

Come evidenzia ancora Tuttomercatoweb.com, il Napoli non è però orientato ad agevolare una diretta rivale sul mercato. Aurelio De Laurentiis considera Lobotka una pedina fondamentale e non intende aprire alla sua cessione, soprattutto verso un’altra big del campionato italiano.

Il contratto dello slovacco rappresenta un ulteriore elemento a favore della permanenza. Come sottolinea Tuttomercatoweb.com, Lobotka è legato al Napoli ancora per una stagione, con un’opzione che consentirebbe di prolungare il rapporto fino al 2028, percependo un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Nel contratto è presente anche una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida esclusivamente per i club esteri. Qualora arrivasse una proposta di tale entità da una società straniera, la decisione finale spetterebbe direttamente al calciatore. Diverso il discorso per eventuali offerte provenienti dall’Italia, che dovrebbero essere necessariamente valutate dal Napoli.

Massimiliano Allegri, inoltre, considera Lobotka un elemento perfettamente funzionale alle proprie idee di gioco. Il tecnico ritiene lo slovacco un centrocampista con caratteristiche difficili da sostituire e avrebbe espresso la volontà di trattenerlo, a maggior ragione evitando un suo trasferimento alla Juventus.

Come ribadisce Tuttomercatoweb.com, il Napoli non ha intenzione di rafforzare una concorrente diretta. La linea della società è chiara: eventuali cessioni verso club italiani saranno prese in considerazione soltanto in presenza di condizioni eccezionali o di obblighi contrattuali, mentre la priorità resta quella di mantenere competitivo l’organico a disposizione di Allegri.

Al momento, quindi, lo scenario più probabile resta la permanenza di Stanislav Lobotka in maglia azzurra. Soltanto un’offerta ritenuta davvero irrinunciabile potrebbe modificare i piani della società.

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