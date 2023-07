TuttoJuve mette in discussione Giuntoli: “Ma che fa?”

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo della Juventus. Tifosi e analisti si interrogano sulla sua strategia.

Cristiano Giuntoli si è da poco insediato come nuovo direttore sportivo della Juventus, ma c’è già chi mette in discussione il suo operato e il suo ruolo. È il caso di Andrea Bosco, giornalista di TuttoJuve, che nel suo editoriale critica la società bianconera e il neo ds.

TuttoJuve Mette in Discussione Giuntoli

Il giornalista e tifoso della Juventus, Andrea Bosco, ha espresso le sue preoccupazioni su Giuntoli nel suo editoriale su TuttoJuve. Secondo Bosco, è essenziale che la proprietà chiarisca rapidamente il ruolo di Giuntoli, se è stato ingaggiato per vendere e approvare le scelte di Allegri o se ha un progetto triennale da sviluppare.

Giuntoli: Venditore o Visionario?

Bosco sottolinea che la differenza è fondamentale. Se Giuntoli è lì per sostenere le decisioni di Allegri, allora le cose potrebbero non andare bene. Tuttavia, se ha un progetto a lungo termine che include un gioco più attraente e il coinvolgimento di giovani talenti, allora l’allenatore potrebbe non essere la scelta giusta.

“Sarà il caso che la proprietà chiarisca alla svelta se Giuntoli è arrivato per vendere e approvare le scelte di Allegri. E allora andrebbe malissimo. O se viceversa è arrivato con un progetto da sviluppare in un triennio, che preveda, gioco, giovani, capacità di attrarre gli spettatori al di là dello sfruttatissimo (e un poco esangue) blasone. In questo caso l’allenatore non potrà mai essere Allegri. Lui è un vincente con i giocatori formati: quelli ai quali nulla deve insegnare. Ma con quelli formati sono capaci tutti”.

Allegri e il Calcio Obsoleto

Bosco non ha peli sulla lingua quando si tratta di criticare Allegri. Secondo lui, le squadre di Allegri giocano un calcio obsoleto e non sono in grado di fornire lo spettacolo che i tifosi desiderano. Egli paragona il gioco della Juventus a quello più emozionante del Napoli di Spalletti, suggerendo che la Juve ha bisogno di una rinnovata visione strategica.

“Ha fatto tanto Allegri nell’ultima stagione? Tantissimo, considerato che la società l’ha lasciato da solo. Ma questo non lo deve insignire della “ragione“. Le sue squadre giocano male. Giocano un calcio obsoleto. Devo andare a teatro per lo spettacolo? No, mi è bastato basta andare a vedere il Napoli di Spalletti”.