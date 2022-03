Turchia-Italia: continua il disastro Donnarumma – Video

Turchia-Italia, Gigio Donnarumma commette un altro errore clamoroso sul gol della Turchia firmato da Cengiz Under. Sicuramente un momento estremamente difficile per Donnarumma che nell’amichevole tra Turchia e Italia commette un altro errore molto importante che costa il gol di Under. Il portiere dell’Italia si è infatti fatto infilare da un tiro debole e centrale di Under che calcia di destro, lui che è un mancino naturale, con il pallone che gli passa sotto le gambe.

Il momento tutt’altro che positivo di Donnarumma si conferma anche su un disimpegno del portiere che calcia sul corpo di un avversario, con il pallone che rischia di andare in porta dopo il rimpallo. Donnarumma aveva commesso un errore anche con la Macedonia, perché il tiro di Trajkovski non era imparabile.