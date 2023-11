L’ex Napoli Trotta, frecciata a Garcia: “Mazzarri ha l’intelligenza per sapere di non dover stravolgere nulla dell’assetto dei partenopei”

L’ex esterno del Napoli, Ivano Trotta, si è soffermato sul nuovo corso della squadra partenopea che vede al timone Walter Mazzarri.

Nell’ambito della sua intervista a Sportitalia durante la trasmissione “Tutti al VAR”, l’ex esterno del Napoli, Ivano Trotta, ha fornito interessanti spunti sul nuovo corso della squadra partenopea con l’arrivo di Walter Mazzarri. Trotta ha sottolineato la sagacia dell’allenatore, definendolo “intelligente” e affermando come lo stesso Mazzarri abbia approfondito lo studio della filosofia di gioco di Luciano Spalletti, l’ex tecnico del Napoli.

Secondo le parole di Trotta, Mazzarri non intende stravolgere l’assetto della squadra, e in particolare non sacrificherà giocatori chiave come Politano, come ha dichiarato lo stesso allenatore. La volontà di Mazzarri è quella di responsabilizzare ulteriormente i calciatori, spingendoli a dare il massimo in campo.

“Mazzarri non sacrificherà Politano? Assolutamente. Inoltre, sono convinto, come affermato dallo stesso Mazzarri, che Walter abbia studiato profondamente il Napoli di Spalletti. D’altronde, il tecnico degli azzurri ha l’intelligenza per sapere di non dover stravolgere nulla dell’assetto dei partenopei. Con l’arrivo di Mazzarri, i calciatori verranno ulteriormente responsabilizzati. C’è da rimboccarsi le maniche e risalire la china”.

Riguardo alle prossime sfide di Serie A, Trotta ha analizzato il tredicesimo turno, focalizzandosi su Fiorentina-Milan e Juventus-Inter. Infine, ha sottolineato l’impegno proibitivo di Mazzarri e del Napoli contro l’Atalanta di Gasperini.

“Il tredicesimo turno vedrà contrapporsi Fiorentina e Milan? La Fiorentina vive di alti e bassi e la sfida contro i rossoneri sarà importante per garantire continuità. Una gara difficile per un Milan che, invece, ha riscontrato diverse difficoltà, sino ad oggi. Ci sarà anche Juventus-Inter, con i nerazzurri che si confermano una grande squadra ed i bianconeri che, silenziosamente, continuano nella contesa del primato. Per Mazzarri, invece, ci sarà un impegno proibitivo sin da subito contro l’Atalanta di Gasperini”.