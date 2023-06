Tousart al Napoli: De Laurentiis e la strategia con Demme

Lucas Tousart piace al Napoli e la trattativa con l’Herta Berlino che coinvolge anche Diego Demme viene portata avanti da Aurelio De Laurentiis.

Notizie Calciomercato Napoli – Corriere dello Sport in edicola oggi sottolinea che la priorità del Napoli è senza alcun dubbio trovare un difensore centrale. Kim si è trasferito al Bayern Monaco e quindi va trovato un sostituto alla svelta.

Ma Aurelio De Laurentiis, che senza Cristiano Giuntoli, è anche il direttore sportivo della squadra lavora su più fronti. Al suo fianco ci sono Maurizio Micheli e gli altri della squadra mercato, ma è sempre il presidente ad avere l’ultima parola.

Calciomercato: Tousart al Napoli, scambio con Demme

Per la mediana si continuano a seguire tanti profili. Ma uno che piace molto a Garcia è Tousart, centrocampista di proprietà dell’Herta Berlino. Il tecnico francese lo ha avuto al Lione dove lo ha fatto esplodere, sa che può giocare al posto di Lobotka ma anche da mezz’ala.

Il Napoli vuole Tousart ma vuole vendere anche Demme all’Herta Berlino. Fino a qui tutto bene, ma il problema è che il club azzurro vorrebbe il centrocampista francese solo in prestito, mentre vuole monetizzare con l’ex Lipsia. L’Herta, invece, vuole vendere Tousart che è stato pagato 25 milioni di euro nel 2020. Il club teutonico resta in svantaggio nella trattativa, questo perché con la retrocessione in Serie B tedesca, è difficile trattenere certi giocatori e soprattutto certi stipendi. Tousart spinge per giocare in Champions League e questo potrebbe favorire il Napoli.