Tour de France parte da Barcellona: Pogacar punta al quinto titolo, Vingegaard sfida decisiva.

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Tour de France 2026 prende il via dalla Spagna, regalando l’attesissima sfida tra Pogacar e Vingegaard. Da un lato, lo sloveno Pogacar, campione delle ultime due edizioni, punta al quinto successo nella mitica corsa gialla. Dall’altro lato, il danese Vingegaard, vincitore nel 2022 e 2023, arriva dopo la straordinaria vittoria al Giro d’Italia e mira alla doppietta Giro-Tour. Questi due ciclisti rappresentano il fulcro dell’azione alla vigilia della 113esima edizione della Grande Boucle, che prende il via domani con la crono a squadre di Barcellona e si concluderà domenica 26 luglio a Parigi.

Il Percorso del Tour de France 2026

Il Tour 2026 si sviluppa su oltre 3.300 chilometri suddivisi in 21 tappe. Il percorso include sette tappe pianeggianti, quattro mosse, otto di montagna, una cronometro a squadre e una cronometro individuale. Dopo il Gran Départ di Barcellona, il gruppo affronterà i Pirenei sin dalla prima settimana. Le tappe attraverseranno il Massiccio Centrale, i Vosgi, il Giura e le Alpi, con un finale pensato per gli scalatori.

Le sfide in montagna saranno decisive, con cinque arrivi in salita: Gavarnie-Gedre, Plateau de Solaison, Orcieres-Merlette e due volte l’Alpe d’Huez. Inoltre, la cronometro individuale Evian-les-Bains-Thonon-les-Bains offrirà un’ulteriore opportunità per accumulare preziosi secondi prima dell’ultima tappa, mentre il Col du Galibier, che raggiunge i 2.642 metri, rappresenterà una delle sfide più significative per i concorrenti.

Le Ambizioni di Pogacar e Vingegaard

Pogacar arriva a questa edizione del Tour dopo una stagione già piuttosto ricca di successi e con una squadra costruita per supportarlo. “Non credo che Vingegaard sia il mio unico rivale per la vittoria della classifica generale”, ha dichiarato prima dell’inizio. “Ci sono altri ciclisti in forma e pronti a vincere”. Oltre a Vingegaard, si fa menzione di concorrenti come Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Paul Seixas, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Richard Carapaz e Tom Pidcock, tutti pronti a dar battaglia.

Vingegaard, dal canto suo, si è preparato meticolosamente. “Mi sono riposato e ho preso tempo per godermi la vittoria al Giro d’Italia. Ora sono pronto per questa gara e non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato in vista del Tour. La sua determinazione si riflette nel desiderio di affermarsi come il re della doppietta Giro-Tour.

Un Ritratto di Eccellenza Italiana

Presenti al via anche alcuni ciclisti italiani che promettono di lasciare il segno. Antonio Tiberi punta a una posizione di classifica vantaggiosa, mentre Filippo Ganna avrà due ottime occasioni per vincere una tappa, sia nella cronosquadre che nella prova individuale contro il tempo. Anche Edoardo Affini, recuperato all’ultimo momento, parteciperà a questa prestigiosa competizione. La partenza da Barcellona è prevista domani, poco dopo le 17:00, con la cronometro a squadre di 19.6 km. La Caja Rural – Seguros Rga sarà la prima squadra a prendere il via, seguita dopo due ore dall’UAE Team Emirates XRG di Pogacar.

Il 2026 promette di essere un’edizione emozionante e competitiva. I ciclisti faranno di tutto per conquistare l’ambito titolo, dando vita a tre settimane di sfide avvincenti. Gli appassionati di ciclismo possono prepararsi a seguire ogni tappa con ansia, pronti a scoprire chi verrà incoronato come il nuovo campione del Tour de France.

Per ulteriori aggiornamenti, segui i canali ufficiali del Tour de France e degli organizzatori della corsa.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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