Tonelli torna a Napoli: “Pochi posti mi fanno sentire a casa come qui”

Lorenzo Tonelli, ex difensore del Napoli, è tornato in città lanciando un messaggio d’amore: “Pochi posti mi fanno sentire a casa come Napoli”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Estate all’insegna dei ricordi per Lorenzo Tonelli. L’ex difensore del Napoli, oggi in forza all’Empoli, ha fatto ritorno per qualche ora nella città che lo ha adottato calcisticamente tra il 2016 e il 2018.

Attraverso i social, Tonelli ha esternato tutto il proprio amore per Napoli e i napoletani: “Pochi posti mi fanno sentire a casa come qui” ha scritto l’ex azzurro, pubblicando una foto sorridente per le strade della città.

Arrivato dalla Sampdoria nel gennaio 2016, Tonelli ha vestito la maglia del Napoli per due stagioni e mezza sotto la guida di Maurizio Sarri, collezionando 22 presenze e 1 gol.

Nonostante lo scarso minutaggio, il difensore toscano ha mantenuto un legame speciale con Napoli e i suoi tifosi, come testimoniato dal suo breve ritorno estivo. Un gesto d’affetto che non è passato inosservato.

Ora Tonelli si appresta a vivere la nuova stagione con la maglia dell’Empoli, ma il suo cuore è rimasto per sempre legato alla città partenopea, una delle poche che riesce davvero a farlo sentire a casa.