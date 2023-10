Un tifoso del Napoli a Oppini: “Non vi invidio gli Scudetti che avete, non si sa quale presi onestamente”

Acceso battibecco tra l’opinionista di fede Juventus, Francesco Oppini, e un acceso sostenitore del Napoli.

Una vivace discussione è scoppiata sui social media tra Francesco Oppini, noto opinionista e tifoso della Juventus, e un acceso sostenitore del Napoli. La polemica è nata da un commento del tifoso azzurro, il quale, senza mezzi termini, ha messo in discussione gli scudetti vinti dalla Juventus e ha accusato l’arroganza dei suoi rivali.

Tutto è iniziato quando Oppini ha condiviso il suo parere su un intervento televisivo di Fabrizio Corona: “Il terremoto era inerente al fatto che Fabrizio Corona abbia fatto un intervento a 7Gold che sarà un terremoto per il calcio italiano. Non mi permetterei mai di fare una cosa così imbecille sul terremoto a Napoli”.

In risposta a ciò, il tifoso del Napoli ha scherzosamente commentato: “Non vi invidio gli scudetti che avete, che tra l’altro non si sa quali siano stati conquistati onestamente. Ma l’arroganza e la convinzione che avete, nonostante le figuracce della vostra vecchia signora, e la faccia da c**o che mostrate nel parlare ancora… Totò diceva ‘Ma mi faccia il piacere'”.

Oppini, non uno a restare in silenzio di fronte a una provocazione, ha risposto con sicurezza: “Tranquillo, tra poco arriverà il terremoto e la finirete di blaterare fesserie a vuoto sulla Juventus”.