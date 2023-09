Tifosi del Napoli furiosi: “Avete visto come sta giocando? Potevamo dargli una chance”

Il giovane centrocampista, in prestito all’Hellas Verona, Folorunsho, ha suscitato il rimpianto tra i tifosi azzurri.

Nel match contro il Milan di Pioli, terminato con la vittoria dei rossoneri per 1-0 contro l’Hellas Verona, è stato Folorunsho a catturare l’attenzione. L’unico gol della partita è stato segnato da Leao, sfruttando un errore del centrocampista nigeriano in prestito dal Napoli. Tuttavia, Folorunsho ha mostrato grande carattere riprendendosi subito dall’errore e dimostrando di essere uno dei migliori in campo. La sua performance è stata elogiata per la sua abilità difensiva e la capacità di creare opportunità in attacco.

Un momento chiave della partita è stato un colpo di testa di Folorunsho, che ha costretto Sportiello a compiere un intervento straordinario. Questo è solo uno dei numerosi episodi che hanno dimostrato la sua importanza in campo. Dopo questa partita, si è acceso un acceso dibattito tra i tifosi del Napoli, che si sono interrogati sul motivo per cui il club abbia permesso al giovane talento di partire così facilmente. Alcuni tifosi hanno espresso il loro rimpianto, sottolineando che Folorunsho, pur non essendo una superstar, avrebbe potuto essere una risorsa preziosa per la squadra partenopea, specialmente alla luce della decisione di De Laurentiis di non fare grandi investimenti dopo lo scudetto.

Cessione Folorunsho, i commenti dei tifosi azzurri

I commenti dei tifosi sono stati inequivocabili. Uno di loro ha dichiarato: “Folorunsho è un ragazzo di 25 anni che ha accumulato esperienza, non sarà un campione come Seedorf, ma è tutto tranne che un giocatore mediocre. Dato che il presidente De Laurentiis ha optato per una politica di austerità dopo il trionfo in campionato, avremmo potuto dargli una chance”. Un altro ha aggiunto: “Questa è stata un’altra prestazione di rilievo da parte di Folorunsho, stavolta a San Siro contro il Milan. Siamo sicuri che non avrebbe meritato una chance a Napoli? Ha praticamente annullato Reijnders per l’intera partita, tanto che anche Pulisic è stato costretto a fermarlo con una brutta entrata che gli è valsa un cartellino giallo”.

Un dibattito acceso tra i tifosi del Napoli che lascia intravedere una certa insoddisfazione per la decisione di cedere Folorunsho, e solleva interrogativi sulla gestione delle risorse del club.